В Украине нужно было вводить жесткий карантин, а ограничения по выходным лишь уничтожают бизнес

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил историк и сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирёв в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, карантин в Украине просто необходим, но власти с этим опоздали.

"В этом вопроса нет. Мировой опыт подтвердил, что жесткое введение карантина делает невозможны распространение болезни. Тот же Израиль, где был введен карантин выходного дня, который позволил в три раза сократить уровень заболеваемости. Но на тот момент в Израиле было 300-500 заболевших (за сутки - ред.), а в Украине уже 15 тысяч", - пояснил эксперт.

Снегирёв отметил, что непонятными выглядят инициативы правительства по введению карантина выходного дня.

"Вводите жесткий карантин, что не позволит окончательно уничтожить бизнес. 40% прибыли они получают именно на выходных. А это (жесткий карантин - ред.) позволит сделать невозможным потери. И совсем глупым выглядит заявление замминистра здравоохранения, что предпринимателям стоит искать дополнительные источники заработка и обращаться в больницы в поисках работы", - отметил Снегирёв.

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