Медиков в Украине не хватает для лечения зараженных коронавирусом украинцев

Ежедневно в Украине фиксируют десятки тысяч новых случаев заражения. В стране нехватка медицинского персонала - одни заболели, другие уволились.

Как передает Politeka.net, об этом рассказала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец во время эфира Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"На сегодняшний день у нас есть запас коек, но нет запаса медиков. У нас есть проктологи, дерматологи, гинекологи, разные врачи, которые сейчас не смогут помочь в борьбе с вирусом", - отметила Богомолец.

Она также пояснила, что по Киеву уже уволилось около 7500 медиков и это официальная статистика. Что же касается Украины, то статистики нет, но у врача нет сомнений, что это огромное количество людей. Из-за этого Украина оказалась на пороге провала в борьбе с пандемией.

"Если доплачивают людям 1000 гривен, санитаркам например. Но стоит понимать, что это мизер, но без нее работа врача невозможна. Ведь без дезинфекции нет работы. Она лучше пойдет на базар торговать, где заработает 1000 гривен и не будет рисковать своей жизнью", - пояснила Богомолец.

Врач также обратила внимание, что медсестры получают 3000-4000 гривен доплаты. Но это не те деньги ради, которых можно рисковать своей жизнью. В то же самое время она верит, что у украинской медицины еще есть шанс.

"Остаются лучшие и я думаю, что у нас еще есть потенциал, но нужно правильно мобилизовать работу. Нужно идти по пути Израиля, где все вопросы легко решают. Все военнообязанные - это в первую очередь дисциплина и умение защищать свою страну, умение слушать команды. Если сказали носить маски, значит это будут делать, а не как у нас все творят, что хотят в период пандемии", - подытожила Богомолец.

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