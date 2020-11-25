С 20 ноября Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов

Это означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов, среди которых ремонт, реконструкция, строительство и так далее. Что на самом деле стоит за таким решением и чем это обернется для украинцев, рассказал в эфире Politeka Online политический эксперт Михаил Чаплыга.

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Гость эфира подтвердил действия казначейской службы, отметив по ходу, что и защищенные расходы тоже оказались под угрозой. По его словам, в сложившейся ситуации руководство Украины действует крайне неправильно, ставя на первое место кредиторов, которым гарантированы выплаты. Чтобы получше показать, как нужно действовать, он провел аналогии с банком.

«Представим себе банк, в котором есть некие материальные ценности, деньги, документы и так далее. У банка есть кредиторы и дебиторы, заемщики и вкладчики. И вот банк горит. Что должен делать директор банка в ситуации, когда полыхает пожар? Он должен начать эвакуацию людей: и случайных посетителей, и работников банка, и техническую обслугу. Поскольку самое ценное, что есть, - это человеческие жизни», – пояснил гость студии, напомнив также, что, согласно Конституции Украины, жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью.

«Когда рассыпается страна и просто рвется на части, когда она тонет, как «Титаник», что нужно сделать в первую очередь? Мы должны спасать людей, обеспечить их жизнь и здоровье. А мы что делаем? Нам с*ать на людей. Мы спасаем кредиторов, ценности, которые еще можно вынести, поскольку и так под шумок «пожара» спишут. Мы начинаем их под шумок выносить. Вот чем занимаются они. Скажите, это не геноцид?», – резюмирует эксперт.

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