Локдаун вряд ли будут переносить на 2021 год

Полный локдаун в Украине скорее всего введут на период с 14 декабря по 25 января

Такое мнение высказал политический аналитик Руслан Бизяев в интервью Politeka-online.

Он подчеркнул, что полного локдауна Украине не избежать, и сейчас вопрос стоит только в датах.

"Это однозначно проблематика 2020 года. Я не думаю, что это перетянут на следующий год. Смысл?" - сказал Бизяев.

Комментируя слова Авакова о том, что не нужно ждать новогодних праздников, и надо срочно вводить локдаун уже сейчас, Бизяев подчеркнул, что это нужно для того, чтобы решить несколько задач.

"Первое - это задача медицинская. Вторая - экономическая. Чем раньше вводишь локдаун, тем раньше из него выходишь. По большому счету, это надо было делать в октябре", - уверен эксперт.

Он напомнил, что полный локдаун вводился весной, когда в Украине было около 500-600 больных. Сейчас эта цифра достигла 12 тысяч.

"Второе, карантин выходного дня, или как аббревиатура есть такая НКВД - Национальный карантин выходного дня. Аббревиатура та же, но какими красками заиграла новыми. Как показывает опыт Турции и Хорватии, он не дает того эффекта, на который рассчитывают. Это тоже факт. Поэтому локдаун надо было вводить с точки зрения медицины в октябре, с точки зрения экономики почему-то этого не делали", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас, когда понятно, что кредита от МВФ Украина не получит, тянуть с локдауном уже нет смысла.

"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - резюмировал он.

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