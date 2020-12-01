В Украине прогнозируют кризис - казна опустела, денег на зарплаты и пенсии может не хватить

Сейчас в Украине сложилась тяжелая ситуация с выплатами незащищенным слоям населения. В то же самое время, пенсии, зарплаты и социальные выплаты могут быть задержаны на несколько недель.

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал экономист Алексей Кущ в эфире Politeka.On-line. При этом он назвал сроки, когда с выплатами пенсий и зарплат в Украине начнутся проблемы (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Два месяца, январь-февраль станут для Украины критичными в плане выплат пенсий и зарплат, ведь у нас уже есть бюджетный кризис, который перерастет в экономический. Сейчас закрываются незащищенные статьи бюджета, связанные с развитием инфраструктурных систем, тех же больниц, школ, энергетики и водоснабжения. То, что закрываются эти статьи расходов означает, что власть фактически объявила дефолт по своим обязательствам перед экономикой Украины", - пояснил эксперт.

При этом он добавил, что если будет введен локдаун, то Украина фактичести теряет весь бюджет, который был заложен на первый квартал 2021 года.

"В случае полного локдауна на бюджет Украины 2021 года будет наложен огромный финансовый удар, тогда начнутся задержки зарплат, пенсий и социальных выплат. Ростки этих проблем мы видим сейчас - ведь учителям и так уже отменили обещанное повышение оклада со следующего года. В 2021 году будет урезана индексация пенсий и будут сокращены средства на субсидии", - отметил он.

Экономист также считает, что для украинцев могут увеличить цену на газ на уровне 40%. Это будет сделано для того, чтобы содрать с украинцев 20 миллиардов гривен и отдать субъектам, которые вкладывали деньги в "зеленую энергетику".

Напомним, новые зарплаты в Кабмине, простым украинцам такие суммы и не снились.

Как сообщала Politeka, украинцы не получат обещанных зарплат, Кабмин принял срочное решение.

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