Локдаун в Украине затронет каждого украинца и отразится на экономике страны

Вероятность введения в Украине полного локдауна на новогодние праздники растет. Осталось только окончательно определиться с датами и принять соответствующие решения.

Как сообщает Politeka.net, экономист Виктор Скаршевский в эфире Politeka On-line напомнил, как предыдущий локдаун отразился на жизни украинцев (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца странице).

Он отметил, что весенний карантин кардинально подорвал жизнь украинского населения. Люди потеряли источники доходов, многим сократили зарплаты и безработица выросла в несколько раз - в период прошлого локдауна без источника дохода осталось до 3 миллионов украинцев.

"При этом, как показала практика тотальный карантин весной не нужен был в Украине. Очень много владельцов малого бизнеса разорилось, около 30% вообще закрылись. А те, что пережили локдаун у них упала выручка и дохода. Поэтому им пришлось сократить зарплату сотрудникам. То есть они остались на плаву, но без потерь не обошлось", - рассказал экономист.

По его словам, позже бизнесу, который остался на плаву удалось увеличить доходы на 70% и вдруг ввели карантин выходного дня.

"Эти два дня давали 50% выручки, а они ее потеряли и это тот бизнес, который и так еле выживает в условиях коронавируса. Поэтому сферы культуры и ресторанный бизнес так болезненно отреагировал на карантин выходного дня", - резюмировал он.

Напомним, карантин выходного дня отменен: какой теперь будет жизнь в Одессе.

Как сообщала Politeka, карантина выходного дня больше не будет, премьер Шмыгаль срочно обратился к украинцам.

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