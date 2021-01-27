Должна ли Украина развиваться в том направлении, которое желательно западным или каким-то другим странам? Все ли, кто даёт Украине советы, хочет добра для неё?

На эти вопросы в программе «Что дальше» на канале «Знай24» отвечает бывший глава украинского правительства Юрий Ехануров.

«Если в Германии говорят, что рассматривают Украину прежде всего как аграрную страну, то мы должны понимать: это направление – тупиковое. Да, и его нужно развивать, но не это главное. Главное – это техника, это IT-технологии, блокчейн-технологии. Нужно думать о научном развитии медицины. Нужно сохранять в этой сфере мировые бренды: клинику Шалимова, клинику Амосова и многие другие. С этой точки зрения мы и должны смотреть на мир», - полагает Ехануров.

А этот мир жесток, и в нём необходимо понимать, что все заинтересованы в том, чтобы «посадить вниз» соседей. Это касается не только России, с которой Украина воюет, но и, например, Европейский союз, который просто не видит места для Украины. Она европейцам в своём нынешнем виде не нужна.

«Мы им нужны просто как работяги, обслуживающий персонал. Но при этом украинских врачей и медсестёр и в Польше, и в Чехии, и в других странах охотно принимают – чтобы не брать людей из других регионов.

Мы тоже должны внимательно посмотреть на опыт Европы. Что будет через пять лет, когда до всех дойдёт, что в Украине, оказывается, с едой хорошо? Сюда полезут разные люди – поплывут, пешком пойдут. Насколько они смогут адаптироваться к нашей действительности? Или они будут говорить: мы здесь будем жить, как хотим?», - спрашивает бывший премьер.

Он добавил, что Украина сейчас находится в поиске собственного курса и собственной риторики. Есть толковые люди, есть хорошие мыслители, но большинство населения их пока не слушает.

Ранее, как сообщает Politeka, Ехануров скептически оценивал перспективы реинтеграции Донбасса.

Также он охарактеризовал пенсионную реформу как «латание дыр».