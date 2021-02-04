Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко рассказал о злоумышленниках, которые выдают себя за журналистов Politeka

Как передает Politeka.net, историей он поделился в студии Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, он едва не попался на уловку злоумышленников, которые выдавали себе за представителей журналистов Политеки.



"На меня вышли по социальным сетям, говорят: "Хотите дать интервью Политеке?". Говорю: "Ну конечно хочу", но вместо того, чтобы попасть к вам в студию - попал в другую, абсолютно не связанную с вами. Некие злоумышленники промышляют под вашим именем и записывают интервью", - поделился Лещенко.

По его словам, таким образом действуют на российском телевидении.

"Им нужен кто-то из Украины, чтобы комментировать, показать некую вовлеченность в российско-украинский диалог. А никто не хочет давать комментарий, поэтому они ходят под разными вымышленными или узнаваемыми брендами", - рассказал член набсовета "Укрзализныци".

Не обошел стороной и политическую ситуацию в Украине. По его словам, в ближайшее время в правительстве и Верховной Раде ждать глобальных изменений не стоит.

"Монобольшинство хромает на обе ноги, голосов не хватает, а чтобы их хватало, нужно раздать какие-то должности (другим политическим силам - ред.). Это одна из причин, чтобы менять Кабмин. Но из-за недавних событий, монобольшинство стало более сплоченным и, на моё мнение, в ближайшее время не стоит ожидать перемен в Кабмине", - подытожил Лещенко.

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