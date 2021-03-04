Единый социальный взнос уменьшился, но зарплата не увеличилась. Экономист Алексей Кущ считает, что брутизация зарплат может решить эту проблему

Как сообщает Politeka, о брутизации и несправедливости налогообложения эксперт рассказал в программе «Скажи-ка, дядя».

«Единый социальный взнос начисляется на фонд оплаты труда, что приводит к увеличению зарплаты только «на бумаге». Но если ЕСВ включить именно в должностной оклад, то после уменьшения налогов разница пойдет не в карман работодателя, а работнику – именно это и есть брутизация», - уверяет Кущ.

По словам эксперта, брутизация сможет увеличить заработную плату и поспособствовать созданию новых рабочих мест. Использование этого метода сделает людей богаче на 30 процентов, за счет снижения налогообложения труда.

Также гость программы считает, что в Украине несправедливая система налогов.

«Рабочему, который получает минимальную зарплату за вычетом налога, едва ли будет хватать на еду, а человек, который получает миллион гривен, лишь меньше отложит средств», - говорит Кущ.

По мнению экономиста, минимальная заработная плата вовсе не должна облагаться налогом.

Ранее Politeka сообщала, что Куст назвал сколько в Украине штатных сотрудников.

Также он рассказал, почему в Украине растут золотовалютные резервы при упадке в экономике.