Свои соображения по поводу алгоритма получения успеха озвучил экономист Алексей Кущ
Как сообщает Politeka, в программе " Скажи-ка, дядя» эксперт также отметил, что успех одного сопровождается провалом другого.
«Люди становятся успешными из-за того, что другой человек не смог достичь этого статуса», - констатирует экономист.
Он считает, что победа одного человека связана с провалом другого, ведь, когда ты уступаешь свое место под солнцем, его непременно займет кто-то другой. Эксперт убежден, что эти две категории - тех, кто получил и кто потерял свой успех, - находятся в постоянном соотношении.
«Если отделить в искусственную среду 10 успешных людей, то со временем все равно состоится распределение по статусу», - убежден эксперт.
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