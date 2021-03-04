Свои соображения по поводу алгоритма получения успеха озвучил экономист Алексей Кущ



Как сообщает Politeka, в программе " Скажи-ка, дядя» эксперт также отметил, что успех одного сопровождается провалом другого.

«Люди становятся успешными из-за того, что другой человек не смог достичь этого статуса», - констатирует экономист.

Он считает, что победа одного человека связана с провалом другого, ведь, когда ты уступаешь свое место под солнцем, его непременно займет кто-то другой. Эксперт убежден, что эти две категории - тех, кто получил и кто потерял свой успех, - находятся в постоянном соотношении.

«Если отделить в искусственную среду 10 успешных людей, то со временем все равно состоится распределение по статусу», - убежден эксперт.

Напоминаем, известный бизнесмен объяснил, почему практика использования криптовалюты не стала массовой.

Ранее Politeka сообщала о том, что Карижский советует ждать инвестиций из США.