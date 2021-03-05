Украина оказалась в заложниках трех сил: олигархических кланов, внешних кредиторов и структур, разделяющих их интересы. Как сообщает Politeka, об этом и о том, как Маркарова на должности посла определит векторные направления Украины, рассказал экономист Алексей Кущ в своем новом блоге на ютубе.

«Посол Украины в США - это тот человек, который в том числе влияет на внешне политические тренды, на экономические тренды развития Украины», - отмечает эксперт. Именно такие требования украинское общество предъявляет к человеку, который занимает эту должность.

Алексей Кущ отмечает, что государству надо занимать позицию, которая соответствует его потенциалу, а также, если оно хочет получить экономические бонусы, работать над восстановлением геополитической субъективности.

Дефицитная ситуация в сфере торговли Украины именно с США. Если Америка представляет широкий ассортимент товаров для украинского рынка, то Украина взамен не может выйти на американский рынок и конкурировать со здешней продукцией.

«Робкие попытки наших компаний продавать металл наткнулись на то, что в администрации Белого дома были введены специальные пошлины в размере 25% на импорт металла и продукции из металла», - рассказывает Кущ. В то же время он обращает внимание на то, что США проигнорировали запрет на жесткие ограничения, который прописан в регламентах Всемирной Торговой Организации.

Итак, главной задачей посла Украины в США Алексей Кущ считает отмену этих пошлин для украинского металла и расширения линии украинских товаров на американском рынке.

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