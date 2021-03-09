Украина должна демонстрировать решимость в вопросах возвращения своих территорий. Как сообщает Рoliteka, об этом в программе «Политика Наизнанку» рассказал политический эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Он акцентировал внимание на том, что освобождение оккупированных территорий невозможно без освобождения населения, которое там осталось.

«В первую очередь, речь идет об идеологическом влиянии со стороны Украины. Стоит акцентировать внимание на усилении украинского информационного присутствия на Крымском полуострове», – отмечает Снегирев.

Сейчас, по сообщениям СМИ, украинский государственный телеканал «Дом» начал подавать сигнал для жителей временно оккупированных территорий через спутник ASTRA-4A. Как сообщает сайт канала, его уже смотрят в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других городах.

«Наконец на седьмом году войны мы накроем украинским сигналом оккупированные территории Донбасса! Но почему только Донбасса? А Крым?! Почему едва ли не единственным вещателем, который дает сигнал на территорию Крыма, является крымскотатарский телеканал ATR.UA? Этот частный канал принадлежит гражданину Российской Федерации Эльзару Ислямову», – пояснил эксперт.

Он считает, что если мы действительно хотим возвращать временно оккупированные территории – должны поднимать вопрос украинизации. «Политика мягкой силы» заключается в развитии украинского вещания, работе с населением, проживающим на оккупированных территориях.

Но главное – экономическая блокада этих территорий, отмечает политолог.

«Вопрос водоснабжения Крыма на момент пребывания российских оккупационных сил не следует рассматривать априори. Подобные заявления должны рассматриваться в контексте закона о коллаборационистах, который вскоре примет Верховная Рада Украины. Такие сентенции будут рассматриваться как призыв к свержению конституционного строя и прямое сотрудничество со страной-оккупантом. Нет понятия отдельного суверенитета Луганской и Донецкой областей и Автономной республики Крым. Война не закончена до тех пор, пока не освобождены все оккупированные территории Украины. А это семь процентов нашей земли», - убежден Дмитрий Снегирев.

Напомним, политолог Снегирев призвал не распространять информацию, которая подрывает боевой дух украинских военных.

Также он считает, что давление на Российскую Федерацию из-за возможности расширения Нормандского формата не имело никаких последствий.

Напомним, как сообщала Politeka, по мнению политолога Руслана Бортника, участие в нормандских переговорах – это масса обязательств, но никаких преимуществ.