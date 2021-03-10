Блокирование работы контрольных пунктов въезда – выезда (КПВВ), показательные военные учения сепаратистов и нарушения режима перемирия – это все свидетельства о намерении России расшатать и без того нестабильную ситуацию на Донбассе
Об этом рассказал в своей программе «Политика наизнанку» эксперт, сопредседатель ИГ «Правое дело» Дмитрий Снегирев, передает Politeka.net.
«Давайте вспомним случай с прохождением гуманитарного конвоя, когда на КПВВ «Счастье» были заблокированы грузовики с гуманитарным грузом, который шел к жителям оккупированных территорий», - сообщает он.
Эксперт считает, что за этими показательными «выступлениями» стоят вполне очевидные намерения.
«Для чего это делалось? Опять-таки, Россия фактически пыталась действовать без посреднических контактов Киева и Луганска, позиционируя себя в качестве третьей стороны, как посредника. По замыслу Российской Федерации, он должен был выйти на прямые контакты с представителями квазиобразований, и уже непосредственно с Луганском договариваться о беспрепятственном проезде гуманитарного груза. Эту провокацию также удалось сорвать», - рассказывает автор.
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Снегирев приводит примеры, иллюстрирующие провокационные намерения России и ее наемников. В том числе, проведение крупномасштабных учений и приказ превентивно обстреливать позиции ВСУ.
«Сейчас, по оценкам специалистов (и эта информация подтверждена миссией ОБСЕ), за местами, запрещенными минскими договоренностям, находится до 170 единиц ствольной артиллерии и тяжелой бронетехники. Как-то очень странно проходят одновременно батальонно-тактические учения на всех, без исключения, штатных полигонах Первого и Второго армейского корпусов», - комментирует он.
В то же время Дмитрий Снегирев замечает: спекулируют на ситуации не только сепаратисты, но и некоторые отечественные политики.
«Стоит опровергнуть те утверждения, что Вооруженным силам Украины пока запрещено стрелять в ответ, и Вооруженные силы Украины не применяют снайперский огонь или работу беспилотных летательных аппаратов. Эти глупые тезисы, которые то и дело вбрасываются в украинское общество представителями той или иной политической партии для зарабатывания электоральных предпочтений, или же игра на чувствах украинцев. Она приводит лишь к созданию политического хаоса внутри самой страны», - резюмирует он.
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