«Войну надо называть войной, а не каким-то АТО». Как сообщает Politeka, это заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, а также результаты деятельности ТКГ стали темой для обсуждения в программе «Политика наизнанку». В частности, ее автор и ведущий, политический аналитик и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев отметил:

«Господин Кравчук прекрасно понимает, что введение Алексея Арестовича (представителем украинской делегации в ТКГ - Ред.) неслучайно. Его фактически хотят сделать козлом отпущения. Повесить на него возможность провала так называемых минских договоренностей. Соответственно, используя свою любимую тактику «пройти между капельками», Леонид Макарович пытается сохранить свой авторитет и нивелировать возможные негативные последствия для Украины», - говорит Снегирев.

В то же время политолог выражает недоумение по поводу того, что первого Президента Украины пытаются дискредитировать.

«Для меня непонятна ситуация, когда, с одной стороны, Кравчука назначают председателем украинской делегации, а с другой - «95 квартал» снимает о нем сцену, где он выглядит старым маразматиком, не готовым к принятию соответствующих решений», - апеллирует эксперт.

Он видит опасный подтекст в таких разночтениях.

«Не стоит дискредитировать Кравчука в лице государства Украина. Если мы пойдем таким ложным путем, мы потеряем окончательно остатки субъектности, остатки уважения к Украине как субъекта международного права со стороны наших международных партнеров», - подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Ранее Politeka сообщала, что Кравчук пытается переложить ответственность за провал ТКГ и Минска на плечи украинцев.

Также Снегирев заявлял, что результата от работы ТКГ нет.

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