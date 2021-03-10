Конфликт на Донбассе все больше и больше разгорается.

Каксообщает Рoliteka, об этом заявил политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге, а также спрогнозировал безутешное развитие событий на оккупированных территориях.

Как известно, на этой неделе правительство самопровозглашенной «ДНР» позволило своим боевикам открывать огонь по украинским солдатам на опережение, чтобы не дать тем сформировать точки для обстрела. В то же время Руслан Бортник отмечает частые заявления украинской армии о том, что она будет использовать оружие тогда, когда решит нужным. Нельзя не упомянуть и выделение очередного финансирования со стороны США, которое составляет 125 млн долларов, для украинских военных.

Российская сторона бьет тревогу: постоянно растет численность выстрелов украинских военных. Бортник приводит данные ОБСЕ, согласно которым зафиксировано более 100 обстрелов, так что режим прекращения огня регулярно нарушается. «Ситуация, к сожалению, постепенно скатывается в обострение», - заключает он.

В таком случае, Бортник считает необходимым созвать нормандскую четверку или провести переговоры между президентами Украины и России. Иначе еще до начала лета ситуация обострится настолько, что новых жертв на Донбассе не избежать. «Необходимы прорывные инициативы по политическому урегулированию», - говорит он.

В то же время политолог считает возможным урегулирование «нормандского формата»: обязательны совет безопасности ООН и гарант Будапештского меморандума. Тем не менее, искать путь прекращения огня необходимо, иначе Украина рискует и жизнью войска, и своей стабильностью.

Напоминаем, Куса не видит предпосылок для сближения с Китаем.

Ранее Politeka сообщала о том, что Украина стала страной чиновников.