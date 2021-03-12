В программе «Политика наизнанку» сопредседатель общественной инициативы «Права справа» и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал детали касаемо обучения боевиков на полигонах.

Об этом сообщает Politeka.net.

«Правозащитники сообщают, что речь идет об обучениях первого и второго армейского корпусов, так называемых республик на штатных полигонах. Да, действительно сейчас на территории ЛДНР на всех без исключения полигонах происходят батальонно-тактические учения», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, легендой учений боевиков является наступление ВСУ и соответственно противодействие этому наступлению, с использованием ствольной артиллерии и танковых экипажей. И есть вещи, которые не знают правозащитники, но знает ОИ «Права справа».

«Более того, сейчас по нашей информации, боевиками «ЛДНР» рассматривается проведение со стороны ВСУ сценария по военному освобождению оккупированных территорий. Причем, подобная «истерия» и информационная и политическая наблюдается как в информационном поле РФ так и в непосредственно так называемых «ЛДНР»», - подчеркнул Снегирев.

Также эксперт отметил, что в России звучат заявления о том, что в конце апреля – начале мая возможно резкое обострение военной ситуации и наступления ВСУ. Также отмечается, что наступление может осуществиться, используя войсками ВСУ турецкие беспилотники «Байрактар» После обнародования подобных сценариев звучат заявления Пушилина и Пасечника, которые говорят, что если раньше квазиобразования не были готовы противостоять ударам с воздуха, то сейчас этот сценарий уже отработан.

«Это опосредованное подтверждение того, что со стороны РФ на территорию квазиобразований были завезены новейшие разработки российского ВПК. Не случайно 15 февраля ОБСЕ подтверждает информацию ОИ «Права справа» о наличии на полигоне «Бугаевка» Луганской обл. новейшей разработки российского ВПК РЛС «Каста-2Е1». Это свидетельствует о том, что россияне серьезно рассматривают возможность использования Украиной ударных беспилотников, поскольку целевое назначение Каста-2Е1 – мониторинг воздушного пространства», - заявил ведущий.

Напомним, Politeka сообщала, что Снегирев рассказал, кто и почему блокирует проведение встречи в «нормандском формате».

Ранее Politeka распространяла заявление Левченко, что в той ситуации, в которой находится Украина, деоккупация полуострова военным путем невозможна.