Детали децентрализации, что происходит сейчас на Черкащине, сообщил Николай Томенко, политик и глава партии «Родная страна», в своем видеоблоге «Tomenko online».
Как сообщает Рoliteka, политик рассказывает, что децентрализация, которая сейчас происходит на Черкащине, имеет своей целью прежде всего оптимизацию модели государственного управления, а это в свою очередь предполагает уменьшение численности административных учреждений.
«Но полным ходом идет то, что вновь ОТГ так активно работают над увеличением своих аппаратов, увеличением своих зарплат и премий», - сообщает Томенко. Если сравнить численность чиновников в ликвидированных уже ранее советах и администрациях с новыми ОТГ, то окажется, что у других она гораздо выше. Кроме того, количество ОТГ на среднестатистический район Черкащины составляет 3-4, а это около 150 человек с государственной заработной платой. Вывод таков: количество чиновников выросло при уменьшении количества учреждений администрации.
По мнению Николая Томенко, эти факты игнорировать нельзя, особенно во времена пандемии, власть должна их проанализировать. Если сравнить, сколько получает такой чиновник и сколько - обычный пенсионер в сельской местности, то понятно, что ситуация недопустима.
Напоминаем, Стецькив сказал, кто, по его мнению, может написать новую Конституцию.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Пышнотелая солистка KAZKA в кожаном костюме рядом с Осадчей взбудоражила видом: "Сделала пластику?"
Дан Балан со своей родной девочкой-красоткой всполошил армию фанаток: "Любимая…"
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Ранее Politeka сообщала о том, что Игорь Палица советует пересмотреть сотрудничество с МВФ.