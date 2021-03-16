Детали децентрализации, что происходит сейчас на Черкащине, сообщил Николай Томенко, политик и глава партии «Родная страна», в своем видеоблоге «Tomenko online».

Как сообщает Рoliteka, политик рассказывает, что децентрализация, которая сейчас происходит на Черкащине, имеет своей целью прежде всего оптимизацию модели государственного управления, а это в свою очередь предполагает уменьшение численности административных учреждений.

«Но полным ходом идет то, что вновь ОТГ так активно работают над увеличением своих аппаратов, увеличением своих зарплат и премий», - сообщает Томенко. Если сравнить численность чиновников в ликвидированных уже ранее советах и ​​администрациях с новыми ОТГ, то окажется, что у других она гораздо выше. Кроме того, количество ОТГ на среднестатистический район Черкащины составляет 3-4, а это около 150 человек с государственной заработной платой. Вывод таков: количество чиновников выросло при уменьшении количества учреждений администрации.

По мнению Николая Томенко, эти факты игнорировать нельзя, особенно во времена пандемии, власть должна их проанализировать. Если сравнить, сколько получает такой чиновник и сколько - обычный пенсионер в сельской местности, то понятно, что ситуация недопустима.

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