Как соообщает Рoliteka.net, о том, как Российская Федерация перехватывает сообщения и планы Украины, рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в программе «Политика наизнанку».

«Анализ последних событий свидетельствует о том, что любые украинские планы странным образом становятся известны российскому руководству и они выходят с заявлениями на опережение», - сообщает эксперт. Эта ситуация со своей стороны сводит на нет любые старания украинских дипломатов вообще.

Например, речь идет о «мирных» предложениях, которые выразили квазиреспублики, Российская Федерация, кстати, к ним не имеет отношения, ведь в этом плане заняла позицию посредника. Снегирев отмечает, что предложения со стороны агрессоров прозвучали на опережение, а это поставило Украину в сложное положение: мол, украинский план, обнародованный после этих «предложений», выглядел скорее не как попытка решить конфликт на Донбассе, а как ответ российским боевикам.

Снегирев попутно вспоминает слова Арестовича о том, что Украина наконец проявила инициативу. «Возникает вопрос, о котором перехвата дипломатической и информационной инициативы идет речь?», - спрашивает эксперт. Тем не менее, Арестович убеждал, что боевики скопировали украинский план Леонида Кравчука. Снегирев же обращает внимание на привязанность к датам в предложении Кравчука, в частности, выборы на оккупированных территориях должны были провести в конце марта. «Если все привязаны к конкретным датам и этот план является копией украинского плана, то соответственно привязка с датой выборов отпадает уже автоматически», - заключает эксперт.

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