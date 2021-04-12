Происходят баталии и заседания круглых столов, которые проводятся всевозможными экспертными, реформаторскими советами и другими организациями. Они продолжают реформировать тело экономики Украины, которое еще подает признаки жизни. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Специфика вопроса заключается в том, что так называемая эквайринговая комиссия, которую взымают банки за проведение эквайринговых операций в торговых сетях, практически никак не ощущается простыми потребителями, потому что мы ее не платим. Она зашивается в цене товара, который мы покупаем в торговой сети, соответственно удерживается торговой сетью и перечисляется банку», - рассказал экономист.

Кущ заявил, что существует банк-эмитент, который выпускает платежную карту, и есть банк-эквайер, который обслуживает платеж человека, делающего покупки в торговой сети через сеть терминалов. Соответственно, банк-эквайер берет комиссию, которую платит торговая сеть за проведение этого платежа. Часть этой комиссии он перечисляет банку-эмитенту этой карты.

«В Украине часто банк-эквайер и банк-эмитент, который выпускает платежную карту, совпадают. К примеру, как крупнейший игрок на рынке платежных операций это «Приват банк», который выступает в роли банка-эмитента, выпускает платежные карты, и который установил одно из самых больших количеств платежных терминалов в торговых сетях. Соответственно, всю комиссию он забирает себе», - рассказал эксперт.

Кущ сказал, что в последние годы происходит стремительный рост безналичных платежей. И связанно это с тем, что в значительной мере предприятия переходят при выдаче зарплаты на карточные проекты.

«Соответственно, растет количество денежных средств на остатках карточных счетов клиентов банков. В частности, если раньше так называемые средства до востребования, остатки по дебетовым картам составляли в банках до 10% от привлеченных населениям ресурсов, то сейчас такие остатки составляют до 40%. Еще немного и фактически средства до востребования сравняются со срочными вкладами – с обычными депозитами», - резюмировал экономист.

Напоминаем, Politeka сообщала, что цены в Украине растут, потому что у нас с каждым годом становится все труднее развивать бизнес-проекты и производить товары и услуги.

Также ранее, Politeka писала, что стабильность кладбища фактически и является такой удавкой, наброшенной на экономику.