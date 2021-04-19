В цикле программы «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев рассказал о событиях 1941 года и про роль танковой дивизии Панцерваффе в решении «восточного вопроса».

Он рассказал, что 22 июня 1941 года 7-я танковая дивизия Панцерваффе в составе 39 танкового корпуса генерал-полковника Гота начала претворять в жизнь планы своего «великого фюрера» по окончательному решению «восточного вопроса». На тот момент в ней числилось 265 танков, из них 30 Pz-4, 53 - PZ-2, 8 командирских PZ-3. Но основу дивизии составляли PZ-38(t). Их было 174.

«Дивизия натворила немало черных дел. Уже 24 июня пал Вильнюс, 26- Смолевичи, 4 июля-Лепель и наконец 15 июля дивизия вышла на автостраду Минск-Москва в районе Ярцево, почти замкнув кольцо окружения Смоленской группировки. И только своевременный удар так называемой «группы Рокоссовского» тогда немного спас положение», - говорит Бизяев.

Политолог рассказал, что Затем дивизия приняла участие в операции «Тайфун» - наступление на Москву - где ее настолько потрепали «недочеловеки», что остатки пришлось выводить на отдых в Южную Францию.

«За все это время основной ударной и маневренной силой по-прежнему оставались танки PZ-38(t). Например, на 6 сентября из 130 танков 72 были именно данного типа. Это были легкие немецкие, а вернее - чешские танки, выпущенные для Германии после оккупации Чехии», - рассказал Бизяев.

Он отметил, что в последнее время ему неоднократно приходилось читать язвительные отзывы об этих машинах. Например, слова Отто Кариуса, известного немецкого танкового аса: «Мы проклинали хрупкую и невязкую чешскую сталь, которая не стала препятствием для русской противотанковой 45-мм пушки. Обломки наших собственных броневых листов и крепежные болты нанесли больше повреждений, чем осколки и сам снаряд».

«Про труды Суворова молчу. Он там от них камня на камне не оставил. Однако по всему комплексу своих тактико-технических характеристик эта машина уступала только новейшим немецким танкам Pz-3 и PZ-4. Но новейших по определению не может быть много», - заявил Бизяев.

По его словам, конкретно на 22.06 1941 танков этих типов было не более 1300. Это менее 30% от всей численности Панцерваффе на Восточном фронте. А чешских танков было 878. Это почти 20%. Без этих танков количество танковых корпусов, выделенных для вторжения в СССР, было на два меньше.

Ранее Бизяев заявил, что союзники боялись австрийских дивизий в составе армии Рейха.

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