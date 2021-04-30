Юлия Тимошенко выиграла досудебный спор у американских юристов из компании Skadden. Компания пыталась доказать в пользу Януковича то, что Тимошенко виновата в махинациях с газовыми контрактами. Компания заплатила ей компенсацию в сумме 5,5 млн долларов, которая в итоге пошла на майнинг-технологии.

Член наблюдательного совета АО «Укрзализниця» Сергей Лещенко в эфире Politeka online заявил, что Тимошенко через своих людей в государственных компаниях выводит деньги за границу.

«Она всегда отрицала, что где-то имеет своих людей, а вот оказывается, что её люди работают уже не первый месяц во главе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины», - отметил эксперт.

По словам Лещенко, дочь Тимошенко после получения от матери более 100 миллионов гривен отправила деньги в компанию «Валея», которая занимается продажей газа и нефти. Руководителем этой компании является Катерина Волкова, которая еще является исполняющей обязанности заместителя главы «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины».

«Именно эту корпорацию Юлия Тимошенко в свое время выпрашивала у действующей власти, чтобы туда назначили её ставленников», - подчеркнул гость программы.

Следует отметить, что «смотрящим» ГПЗКУ, по словам эксперта, является муж дочери Тимошенко. Лещенко делает вывод, что у Юлии Тимошенко есть свои люди в государственной корпорации и через руководителя этой корпорации её дочь выводит деньги за границу для покупки майнинг-оборудования.

«С точки зрения получения компенсации Тимошенко должна была заплатить 19,5% налога. У неё есть время до 1 августа. Я не знаю, заплатила она или нет, но она компенсацию декларировала, так что фактических шансов избежать налога нет», - подчеркнул гость программы.

Напомним, Politeka сообщала, куда дочь Юлии Тимошенко вложила 100 миллионов гривен .