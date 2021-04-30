Член Наблюдательного совета АО «Укрзализниця» Сергей Лещенко в эфире Politeka online рассказал о расследовании относительно вложений дочери Юлии Тимошенко в бизнес, связанный с оборудованием для майнинга криптовалюты.

Эксперт сообщает, что по результатам досудебного урегулирования спора Юлия Тимошенко получила 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации от Skadden.

Он добавляет, что это американская юридическая компания, которая во времена правления Януковича работала против самой Тимошенко, доказывала ее вину в частности относительно махинаций с газовыми контрактами. «Эта компания участвовала в подготовке отчета, который помог бы Януковичу признать Тимошенко справедливо осужденной», - объясняет Лещенко.

В то же время это не минулось компании просто так: он напоминает, что 4,5 миллиона долларов получило Министерство юстиции Соединенных Штатов за то, чтобы расследование по лоббированию интересов Януковича прекратили.

На самом деле, по словам гостя, не одна Тимошенко пережила при Януковиче политическое преследование. Лещенко обращает внимание, что жертв репрессий было гораздо больше, но, когда дело дошло до компенсации за репрессии, деньги достались только ей.

Всю свою политическую карьеру, подчеркивает эксперт, Тимошенко говорила о своей бедности, о жизни на одну зарплату. По его словам, полученные 100 миллионов гривен - это большая сумма, которую можно вложить в развитие украинской экономики или отдать на благотворительность. Эти примеры Лещенко приводит как достойное применение таких больших компенсационных сумм. «Тимошенко решила распорядиться деньгами так, как она решила», - отмечает гость программы.

Он рассказывает, что сначала деньги получила ее дочь Евгения Тимошенко, а она уже передавала их дальше. Эксперт добавляет, что деньги оказались в компании «Валея», которую Лещенко даже называет кумовской. Так, по его словам, одним из ее руководителей является Екатерина Волкова, что сейчас исполняет обязанности заместителя главы «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». По словам Лещенко, нельзя не упомянуть еще и о том, что когда-то Тимошенко имела намерения выкупить предприятие и что «смотрящим» в нем считают ее зятя.

Уже из «Валея», рассказывает он, деньги перевели бельгийской майнинговой компании «Eliovp BVBA». «То есть у Юлии Тимошенко есть своя государственная корпорация, где сидят её люди и через руководителя этой корпорации её дочь выводит деньги для покупки оборудования для майнинга», - заключает Лещенко.

Напоминаем, Лещенко заявил, что Тимошенко всегда отрицала наличие своих людей в разных учреждениях.

Ранее Politeka сообщала о том, как дочь Юлии Тимошенко распорядилась 100 миллионами гривен компенсации.



