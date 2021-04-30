Спорт – это залог здоровья человека, а здоровье – вещь, которая предоставляется всего один раз в жизни, его купить или обменять не получится. Есть хорошая новость: недавно в Киеве прошел Чемпионат Европы по бадминтону.

Политик Николай Томенко в своем блоге «Tomenko online» рассказал о Чемпионате Европы по бадминтону, который прошел в Киеве.

«Есть у нас еще люди, которые занимаются спортом, а не приватизацией спортивных объектов. Киев впервые в своей истории принимает Чемпионат Европы по бадминтону. Я всегда поддерживал такие виды спорта, где важны не только медали, а чтобы дети и школьники вели активный образ жизни», - отметил Томенко.

По словам политика, бадминтон – удобный вид спорта и общественно-полезный. Он отметил, что им можно заниматься где угодно, например, в парке или просто у себя во дворе. Также, по его мнению, этот спорт развивает молодежь и поэтому его надо развивать на профессиональном уровне в Украине.

«За последние годы Федерация бадминтона сделала серьезный шаг вперед с точки зрения профессионализации и, главное, с точки зрения популяризации спорта. Киев, несмотря на ограничение, принимает чемпионат», - подчеркнул Томенко.

Политик отметил, что благодарен Федерации бадминтона и надеется, что в конце соревнований Украина получит лицензии на Олимпиаду. По словам Томенко, единственная проблема, которая возникла, это то, что никакие СМИ не распространили информацию об этих соревнованиях.

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