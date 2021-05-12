В своем блоге Исторические хроники политолог Руслан Бизяев рассказало выборе Гитлером стратегии блицкрига в начале войны и о том, в чем заключалась эта идея.
«Весной 1939 года Гитлер окончательно определился с будущим Германии. Война. 1939-Польша, 1940-Франция и Британия, 1941-1942 захват и контроль наиболее значимых колоний побежденных, а потом США. Не ранее лета 1943, но и не позднее 1946. Про СССР ни слова. Ни повода, ни причин, ни желания "снести советы" у фюрера не было. Вот такого анти-большевика вырастили на свою голову англосаксы. Выражаясь современным сленгом-зрада полнейшая. Однако хотеть мало», - рассказал Бизяев.
Политолог отметил, что для любой работы требуется соответствующий инструмент, и «меч», который вручили Гитлеру германские стратеги – это блицкриг. По его словам, впервые этот термин появляется в журнале «Deutsche Wehr» в 1935 году в статье, которая рассматривает перспективы выигрыша войны государствами, не обладающими достаточной сырьевой базой. В следующий раз он появляется в «Militdr-Wochenblatt» в 1938 году, однако до начала Второй мировой войны это слово используется редко.
«В основе идеи блицкрига лежит использование маневра, а не уничтожения как главного способа достичь победы. Для этого проводятся операции при тесном взаимодействии всех родов войск. При этом главный удар наносят танки при поддержке моторизованной пехоты, мобильной артиллерии и авиации поля боя», - говорит Бизяев.
Он объяснил, что такая тактика требует высокой подвижности войск, специальной службы снабжения, надежной связи и децентрализованной структуры командования. Немецкие войска, использовавшие тактику блицкрига, избегали прямых столкновений, предпочитая нарушать коммуникации и окружать войска противника, предоставляя уничтожение котлов артиллерии и авиации. Блокировать котлы должны были пехотные резервы, не обладающие мобильностью ударных частей, которые тем временем двигались дальше.
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«Ключевой момент-сделать самостоятельные танковые войска, отделив их от пехоты. Это было безусловно новаторской для Европы идеей. В СССР все это было известно давным-давно, о чем Начальник РазведУпра РРКА Ф.Голиков долго и нудно рассказывал на совещании своим подчиненным в апреле 1941 года», - отметил Бизяев.
Ранее Бизяев рассказал, зачем Гитлеру нужны были хорошие отношения с Польшей в начале войны.
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