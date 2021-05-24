Если Владимир Зеленский объявил крестовый поход против украинских олигархов, то могут ли они объединиться против него? Вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает политический эксперт и блогер Руслан Бизяев, передает Politeka.net

«Если все олигархи объединятся, тогда у Владимира Александровича будут проблемы. Его попытаются снести. В своё время Янукович пытался сделать нечто подобное – но более грубо, топорно. И ему устроили Майдан», - считает эксперт.

По его мнению, если олигархи смогут найти общий язык, то не факт, что баланс силы будет на стороне Зеленского. Пока что олигархи очень сильны, они контролируют до 80 процентов ВВП Украины. Они вполне могут добиться, например, того, чтобы из обменников исчезли доллары – и тогда последствия будут вполне предсказуемыми.

«А если олигархи организуют дефолт? Где тонко, там и рвётся – а у нас сейчас тонко практически везде. Пока что существуют сырьевые ножницы, пока сохраняется благоприятная экономическая ситуация – и мы в этой области имеем возможность петлять. Но это «пока». Сейчас все соблюдают правила игры – а если кто-то рванёт стоп-кран, то всё сорвётся. Поэтому Владимиру Александровичу нужно действовать по канонам военной классики: использовать скрытность, внезапность и скорость удара», - полагает Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он указывал, что сейчас критические для украинского бизнеса условия сошлись воедино.

Также Бизяев допустил проведение досрочных выборов в 2021 году.