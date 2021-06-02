Остались ли позиции Азии и Запада теми же в течение последних десятилетий? И почему США как приоритетный партнер начали проигрывать Китаю?

Свое мнение по этому поводу выразил политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное».

Эксперт рассказывает, что одним из компонентов вестернизации является распространение и навязывание миру западных идеологических концепций. Он перечисляет, что это не только либерализм, но и фашизм, нацизм и коммунизм. Благодаря своему влиянию и территориальным владениям Запад, отмечает Романенко, сумел успешно их распространить и установить свою доминантную позицию.

Тем не менее, политолог отмечает, что эта доминантность Запада постепенно размывается, это можно наблюдать уже на протяжении последних десятилетий. Чтобы не быть голословным, он приводит четкие данные: в 1990 году ВВП Китая составил 1/6 от ВВП Соединенных Штатов, но уже в 2008 году они увеличили этот показатель до 30%.

«Это отражает качественный поворот, когда экономические взаимосвязи формулируют очень серьезное изменение приоритетов в политике тех или иных стран. Они начинают думать, как изменить свою политику в соответствии с этими реалиями», - утверждает эксперт.

Так же, рассказывает политолог, изменила свой внешнеполитический курс Великобритания - она ​​начала работать с Китаем. По его мнению, освобождение от старого догматического мышления и отграничение Евросоюза и стали причиной того, что англичане решили изменить свою восточную политику и проявить активность в этом направлении.

«Еще один немаловажный момент, который отражает это изменение ситуации в мире – такой огромный экономический рост привел к тому, что начала меняться военно-политическая компонента, потому что Китай активно развивает свои вооруженные силы и очень хорошо в этом преуспел», - отмечает ведущий.