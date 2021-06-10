О том, какими могут быть современные империи, рассказал политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк на канале Руслана Бизяева в проекте «Развилка» на YouTube.

«Тезис о том, что империя должна быть от моря до моря, которую мы наблюдали со времен Египта, Греции Древнего Рима, Чингисхана или Екатерины Второй, которая когда-то говорила «Слава Богу, что на севере мы граничим с белыми медведями, а то никаких войск бы не хватило», она уходит в прошлое», - сказал он.

Бизяев считает, что сейчас империя – это не столько территория, сколько идеология и возможность контролировать. Один умный человек когда-то сказал, чтобы завоевать другую страну надо вырастить там свое поколение, он уверен, что классические имперские схемы отошли в прошлое.

«На сколько я изучал вопрос, одной из причин начала Первой мировой войны был обвал империи. Потому что в Империи решения принимал один человек, это была система единовластия, которая мешала двигаться тогда тем людям, которые уже понимали, что будет новый мировой порядок и в 1913 году создали федеральную резервную систему», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что политическая часть Минских соглашений – это полный, беспросветный тупик.

Также ранее Бизяев заявлял, что Лукашенко продолжает играть в многовекторность.