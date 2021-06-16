Политик Николай Томенко в своем блоге заявил, что власть назначает дилетантов на государственные должности. По его словам, сейчас процветает рынок должностей.

«Уровень должностных лиц – это дети бывших прокуроров, судей, депутатов или с «Партии регионов», Порошенко или Ющенко и так далее – те люди, которые в массе своей зашкварились, а их дети теперь управляют. Они пафосно говорят, что их родители, дяди и кумовья – это была преступная власть, а они выросли в роскоши и теперь будут по-честному», - отметил Томенко.

По словам политика, эти новые кадры никакого решения в своей жизни еще не приняли, но пришли к власти, потому что их родители, которые были прошлой преступной властью, купили им места на государственных должностях.

«С такой кадровой политикой это путь в никуда. При других назначениях, которые были во время коронавируса, вообще никакой конкурс не проводился. Налево и направо должности продаются. Раньше тоже продавали должности, но раньше никто не прикрывался честной политикой и новым анти-системным подходом», - подчеркнул Томенко.

Как отметил Томенко, кадровая политика действующей власти может привести к очень плохим последствиям, потому что нанимаются звезды шоу-бизнеса и другие медийные персоны, которые ничего не умеют.

Напомним, Politeka публиковала слова Томенко: «Чтобы мечты об украинских лесах стали реальностью нужно, чтобы экологической делом занимались не временные эко-мигранты».

Ранее Politeka распространяла заявление Томенко, что если власть действительно готова бросить вызов олигархам, надо действовать иначе.