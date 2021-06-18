Исполняющий обязанности директора департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Шуцкий в эфире Politeka Online рассказал, как выглядит таможенная система изнутри и назвал три необходимых для реформы таможни шага.

«Очень много в таможенной системе «экспертов», которые ни разу в ней не были, но знают, какой она должна быть. Как нужно бороться с контрабандой, как нужно работать и какие реформы должны приниматься. Но при этом никто из них не был «в полях» и не понимает, как выглядит таможенная система на самом деле», - заявил он.

Шуцкий рассказал, как повез группу народных депутатов «на землю» настоящей таможни, а не титульной, которую привыкли выставлять на показ и пиариться на ней.

«Я им показал сначала титульный пост, где все красиво и все пиарятся на нем, а потом показал типичный пост, где стоит собачья будка. В этой «будке»-контейнере круглогодично работает инспектор, видели бы, в чем он одет. Это такая же украинская таможня, которая является типичной картиной в любом регионе», - утверждает таможенник.

Шуцкий поведал о реакции народных депутатов на это «зрелище».

«Пофоткали эту всю историю, поговорили в комитете. И это все. И пока на этом все. Все говорят, что что-то нужно сделать. Да, конечно. Все региональные таможни одинаковые: есть показательный пост крупный и посты, которые никто никогда не видит и о них не говорит. Можно поговорить на сутки и забыть – вот это и происходит», - добавляет он.

По словам Шуцкого, обеспечение сотрудников рядовой украинской таможни не позволяет им качественно выполнять свою работу.

«Мы говорим про какую-то борьбу с контрабандой? Мы просто удерживаем какую-то оборону. Вы бы просто визуально посмотрели на этот пост и поняли: «А чем они его остановят? Деревянным шлагбаумом? Три человека ночью?», - задает он риторический вопрос.

Для минимизирования коррупции, считает Шуцкий, нужно, во-первых, обезличить оформляющего инспектора.

«Это когда у вас поступает декларация с грузом, которая залетает в общую систему, например, одесского груза, а оформлять ее может инспектор из Сум. Он не видит субъекта, он его не знает», - возмущается несовершенством системы он.

По словам Шуцкого, необходимо дать обезличенность и бесконтактность субъектам.

«Без этого шага мы не даем возможность контрабандисту или субъекту, который хотел бы минимизировать стоимость, договориться или коррумпировать сотрудника таможни», - добавляет он.

Шуцкий уверен, что вторым основным механизмом является необходимость повысить зарплату таможенникам.

«На слове «надо» у нас все заканчивается. Давайте просто уберем слово «надо». Дать зарплату, дать соцпакет», - сказал он.

Шуцкий подчеркнул, что средняя зарплата таможенника сейчас – от 7 до 8 тысяч гривен. А зарплата руководителя региональной таможни – 18 тысяч гривен.

«А теперь сравните степень его ответственности и рисков. А еще добавьте отсутствие соцпакета. Что мы от него тогда хотим? Он находится в постоянной реформе, конкурсах, тестированиях, давлении. А у него такие же дети. Это обычная украинская семья, она не другая, она такая же, как все. Только почему-то их риски в несколько раз выше, но при этом они уже заранее плохие и обязаны работать зимой и летом в собачьей «будке», - констатирует он.

Наконец Шуцкий очертил три шага, которые необходимо совершить, чтобы исправить ситуацию на таможне.

«Всего лишь три шага. 1. Изменить отсутствие контакта субъекта с таможенником. 2. Вывести все оформление на границу. 3. Дать соцпакет. И у нас будет совершенно другая история. Мы сможем привлечь молодых людей, которые готовы работать», - резюмировал он.

Напомним, «Так как было раньше – уже не будет»: Щуцкий обратился к заказчикам медиа-атак на таможню.