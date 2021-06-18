Исполняющий обязанности директора департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Шуцкий в эфире Politeka Online рассказал о медиавойне, которую ведут контрабандисты против украинских таможенников.

По его словам, медийный фактор и раскручивание негативного образа таможни для контрабандистов – это № 1.

«В таможенной и политической системе Украины медиавойна – это один из механизмов уничтожения врага», - заявил Шуцкий.

Он уточняет, что таможенники, кроме того, что должны выполнять свою основную функцию – еще должны умудряться воевать с контрабандистами, которые массово медийно пытаются уничтожить остатки таможенной системы.

«Реформа таможни постоянно ломается, останавливается, потому что вокруг нее создается негативный образ. Никому не хочется быть в эпицентре этой грязи, хочется отстраниться от этой истории. Поэтому если руководитель таможни готов дальше бороться – ему не дает это сделать созданный вокруг негативный фон», - убежден Шуцкий.

Основным заказчиком этой всей истории, по мнению Шуцкого, являются контрабандные группы.

«У нас контрабанда – это тот синдикат, который обладает армией везде. Есть представители этих кланов в таможенной системе, у силовиков. Это сильные, развернутые клановые системы», - добавляет он.

По словам Шуцкого, в каждом регионе существует свой якорный контрабандист, который уже там ассимилировался, раскрутился.

«И он не бедный человек, который может финансировать эту армию заказных блогеров, журналистов, ботов. Не нужно постоянно финансировать медиавойну. Тебе нужно сломать одного, чтобы остальные начали бояться, а дальше начинается дешевый шантаж», - резюмировал Шуцкий.

Напомним, «Так как было раньше – уже не будет»: Щуцкий обратился к заказчикам медиа-атак на таможню.