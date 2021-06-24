Какие последствия будет иметь увеличение налоговой нагрузки для строительного бизнеса? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк сказал, что это решение неправильное, поскольку строительный бизнес двигает экономику вперед и он нуждается в поддержке, передает Politeka.net

Атаманюк выражает опасения по поводу увеличения налоговой нагрузки на строительство. «Мы зашли в кризис, а на рынке недвижимости всплеск. Почему? Недоверие к банковской системе», - говорит он. Экономист объясняет, что общество не слишком доверяет банкам после событий 5-летней давности, зато доверяет недвижимости, которую можно сдавать в аренду или оставить в наследство.

Эксперт отмечает, что недвижимость в принципе хорошо развивается как раз таки благодаря невысоким налогам: это привлекает инвестиции. «На сегодняшний день на рынке недвижимости финансовая нагрузка минимальная в нашей стране, а сейчас ее хотят уравнять», - говорит он.

Атаманюк сообщает, что в Украине фискальная нагрузка ВВП составляет 41,5%, но в Европе ситуация иная: там колоссальные капиталы вкладывают в развитие инфраструктуры и создают поистине высокотехнологичные продукты.

Итак, он делает вывод, что Украина не может себе позволить сравнить налоговую нагрузку с Европой. Экономист отмечает, что для этого нужно сначала так же развить инфраструктуру и свою продукцию, а высокие налоги этого не позволят. Если же закон примут, предупреждает Атаманюк, состоится охлаждение экономики.

«Если строительное лобби себя не отстоит, то это будет удар по целой отрасли, потому что мы же понимаем, что это не строитель заплатит больше денег – это ляжет на вас. Сегодня нужно вести политику «поддержать строительный бизнес», потому что он – двигатель экономики», - утверждает эксперт и добавляет, что благодаря строительному бизнесу заводы и научная промышленность получают заказы.

Напоминаем, Атаманюк заявил, что повышение налогов - это путь в никуда.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на отношение Запада к Украине.



