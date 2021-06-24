Какие последствия будет иметь увеличение налоговой нагрузки для строительного бизнеса? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк сказал, что это решение неправильное, поскольку строительный бизнес двигает экономику вперед и он нуждается в поддержке, передает Politeka.net
Атаманюк выражает опасения по поводу увеличения налоговой нагрузки на строительство. «Мы зашли в кризис, а на рынке недвижимости всплеск. Почему? Недоверие к банковской системе», - говорит он. Экономист объясняет, что общество не слишком доверяет банкам после событий 5-летней давности, зато доверяет недвижимости, которую можно сдавать в аренду или оставить в наследство.
Эксперт отмечает, что недвижимость в принципе хорошо развивается как раз таки благодаря невысоким налогам: это привлекает инвестиции. «На сегодняшний день на рынке недвижимости финансовая нагрузка минимальная в нашей стране, а сейчас ее хотят уравнять», - говорит он.
Атаманюк сообщает, что в Украине фискальная нагрузка ВВП составляет 41,5%, но в Европе ситуация иная: там колоссальные капиталы вкладывают в развитие инфраструктуры и создают поистине высокотехнологичные продукты.
Итак, он делает вывод, что Украина не может себе позволить сравнить налоговую нагрузку с Европой. Экономист отмечает, что для этого нужно сначала так же развить инфраструктуру и свою продукцию, а высокие налоги этого не позволят. Если же закон примут, предупреждает Атаманюк, состоится охлаждение экономики.
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«Если строительное лобби себя не отстоит, то это будет удар по целой отрасли, потому что мы же понимаем, что это не строитель заплатит больше денег – это ляжет на вас. Сегодня нужно вести политику «поддержать строительный бизнес», потому что он – двигатель экономики», - утверждает эксперт и добавляет, что благодаря строительному бизнесу заводы и научная промышленность получают заказы.
Напоминаем, Атаманюк заявил, что повышение налогов - это путь в никуда.
Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на отношение Запада к Украине.