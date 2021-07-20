В своем блоге политолог Юрий Атаманюк заявил, что нельзя допускать установления внешнего управления над Украиной, но ей импонирует китайский путь.

Прежде всего Атаманюк отмечает, что управление извне - недопустимо для любого государства. «Никто не будет управлять страной в интересах людей нашей страны», - объясняет он.

В то же время сейчас, замечает политолог, все начали говорить о Китае. В частности, он рассказывает, что Арахамия заявил об этом курсе и, вероятно, украинцы это вполне поддержали бы как минимум в контексте борьбы с коррупцией. «Либертарианства нет, уже китайский путь», - подчеркивает политолог. Именно этим, по мнению Атаманюка, китайский путь так импонирует украинцам.

Чтобы не быть голословным, он рассказывает о результатах одного голосования: если уж отдавать кому-то управления Украиной, то Китаю. Эксперт добавляет, что речь идет об установлении китайского наказания виновным в коррупции - смертный приговор.

Тем не менее, по его мнению, внешнее управление все равно не допустимо для Украины. «Беда в том, что 30 лет к власти приходят люди, которые управляют государством в своих интересах», - констатирует Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскритиковал кадровую политику наблюдательных советов.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк посоветовал Украине изучать историю НАТО