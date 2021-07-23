Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал, что Украина может «подсмотреть» у Китая. По его словам, Украине, как и Китаю, следует добиться строительства производств на своей территории.

«В 1976 году к власти приходит Ден Сяо Пин, который называл себя учеником сингапурского лидера Ли Куан Ю. Ден Сяо Пин проводил плановую политику реформ и открытости Китая для движения капитала и технологий», - отметил Атаманюк.

Эксперт сказал, что одна из программ была это «Технологии в обмен на рынок», которая предполагала, что фирмы, которые хотят продавать свою продукцию в Китае, должны строить производства на территории Китая.

«Аналогичная ситуация с Украиной: вам надо наше зерно, руда и вы хотите это получить, используя дешёвый труд украинцев – пожалуйста, стройте тут завод и получайте на своём заводе нашу руду на территории Украины», - подчеркнул эксперт.

По словам экономиста, в этом плане Украина должна «подсмотреть» у Китая, потому что такая политика дает возможность создавать рабочие места и развивает технологическую промышленность страны.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, кто теперь будет устанавливать тарифные цены.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что за всю историю Украины мы не получили ни одной компенсации.