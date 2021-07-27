Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о транзите газа через Украину. По его словам, из-за подорожания газа в сентябре вырастит цена и на другие товары.
«В 2007 году через нашу газотранспортную систему проходило 137 млрд м3 газа. Сегодня ситуация в районе 40 млрд. Эти деньги ушли на Турецкий поток, газопровод через Беларусь и на Северный поток-2 – ушли от нас эти деньги», - отметил Атаманюк.
По мнению Атаманюка, таким образом, наша власть действительно слезла с «газовой иглы», но, по словам эксперта, это не даст ничего хорошего Украине.
«С сентября мы получим новые платежки за газ и необоснованную галопирующую инфляцию – она будет вызвана не экономическими процессами: банально всё, куда входит стоимость газа в себестоимость (например, булку хлеба), подорожает», - подчеркнул Атаманюк.
Как отметил экономист, в мире цена на газ пошла вверх, а экономика Евросоюза, как основного потребителя газа, начала восстанавливаться после COVID-19. С другой стороны, по словам Атаманюка, в Европе идет закрытие ТЭЦ, которые работают на угле, что тоже может повлиять на цену.
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«Это только у нас в Киеве в 21 веке, имея атомную энергетику, работают полным ходом две ТЭЦ. По загрязненности воздуха мы наравне с Гуанчжоу. У нас все заводы остановились, а загрязненность воздуха хуже, чем когда они были», - сказал Атаманюк.
Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, кто теперь будет устанавливать тарифные цены.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что за всю историю Украины мы не получили ни одной компенсации.