Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о транзите газа через Украину. По его словам, из-за подорожания газа в сентябре вырастит цена и на другие товары.

«В 2007 году через нашу газотранспортную систему проходило 137 млрд м3 газа. Сегодня ситуация в районе 40 млрд. Эти деньги ушли на Турецкий поток, газопровод через Беларусь и на Северный поток-2 – ушли от нас эти деньги», - отметил Атаманюк.

По мнению Атаманюка, таким образом, наша власть действительно слезла с «газовой иглы», но, по словам эксперта, это не даст ничего хорошего Украине.

«С сентября мы получим новые платежки за газ и необоснованную галопирующую инфляцию – она будет вызвана не экономическими процессами: банально всё, куда входит стоимость газа в себестоимость (например, булку хлеба), подорожает», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил экономист, в мире цена на газ пошла вверх, а экономика Евросоюза, как основного потребителя газа, начала восстанавливаться после COVID-19. С другой стороны, по словам Атаманюка, в Европе идет закрытие ТЭЦ, которые работают на угле, что тоже может повлиять на цену.

«Это только у нас в Киеве в 21 веке, имея атомную энергетику, работают полным ходом две ТЭЦ. По загрязненности воздуха мы наравне с Гуанчжоу. У нас все заводы остановились, а загрязненность воздуха хуже, чем когда они были», - сказал Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, кто теперь будет устанавливать тарифные цены .