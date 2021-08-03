В своем блоге экономист Юрий Атаманюк рассказал о цели создания Крымской платформы и заявил, что США дали Украине дипломатическую пощечину, выбрав своим представителем министра транспорта.

По словам Атаманюка, целью Крымской платформы является поддержка вопроса аннексии полуострова на повестке дня, не больше. «Они даже не ставят вопрос, чтобы по результатам этой платформы выработать план деоккупации или возврата Крыма», - возмущается он.

Следовательно, говорит экономист, самое большее, чего можно ожидать от Крымской платформы, это документ с заверением того, что полуостров принадлежит Украине. Попутно он сравнивает это с декларацией стран Балтии о том, что они не протестуют против присоединения Украины к Евросоюзу. Атаманюк объясняет, что декларация, по сути, не имеет никакого практического действия, а потому таким способом Крым не вернуть.

При этом эксперт отмечает, что сама Крымская платформа важна для Украины. Он напоминает, что руководителем платформы выбрали Николая Точицкого, чуть ли не лучшего дипломата в Украине, но и сам президент занимается ею. «И то, что Америка, которая позиционирует себя как наш сегодняшний партнер, поддержка, соратник посылает министра транспорта. Дипломатическим языком это просто плевок и пощечина, это ничто», - отмечает Атаманюк.

Он объясняет, что США могли избрать представителя и высшего чина, ведь событие значительное. В пример экономист приводит президента, вице-президента, государственного секретаря, спикера Сената или Конгресса, и тому подобное. Кроме этого, говорит эксперт, уместно смотрелся бы на этом месте министр обороны, поскольку вопрос аннексии и военного конфликта - его профиль. Министр финансов, по мнению Атаманюка, тоже был бы не лишним, поскольку у Украины есть свои экономические проблемы, а Всемирный банк и МВФ - в США.

Тем не менее, подчеркивает он, Вашингтон избрал министра транспорта. «Министр транспорта – это вообще ни о чем, это знаете можно просто взять самолет Киев-Нью-Йорк и любого, кто с американским паспортом попросить посидеть на Крымской платформе», - возмущается эксперт.

Как сообщала Politeka, Атаманюк посоветовал властям не смотреть, как страна горит, а действовать.

Также Politeka писала о том, что Мокан считает инициативу создания Крымской платформы правильной.