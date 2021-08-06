Каких ошибок допускается Украина в дипломатических переговорах? На этот вопрос ответил экономист Юрий Атаманюк в своем блоге. В частности, он акцентирует внимание на повышенных тонах и «попрошайничестве», а также дал несколько советов относительно визита Зеленского в США.

Прежде всего эксперт обращает внимание на то, что вопрос Северного потока-2 уже закрыт, Украину разменяли и сделать что-то на встрече с Байденом не удастся. В этом он обвиняет украинскую власть, которая в течение 30 лет не сумела распорядиться газовой трубой, создать немецко-русско-украинский консорциум, а в таком случае РФ и Германия имели бы интерес в реконструкции и наполнении трубы.

Атаманюк подчеркивает, что визит Зеленского в Вашингтон - это фундаментальная встреча, а потому переговоры должны пройти конструктивно, несмотря на разные позиции. «В дипломатических разговорах повышенные тона — это тоже хамство», - констатирует он.

По словам экономиста, прежде всего на этой встрече украинская сторона должна выяснить, что она может получить. «Важно, чтобы она была хорошей для Украины, для развития, а не просто покритиковать и говорить, что плохо», - подчеркивает он.

В то же время Атаманюк критикует определенное попрошайничество, к которому привыкла Украина и которое раздражает мир. В пример он приводит банальную ситуацию, когда человек обращается только за займом до зарплаты и со временем его начинают всячески игнорировать. Он предупреждает, что сейчас на международной арене так происходит с Украиной.

Вместо этого, говорит эксперт, государство должно заинтересовать мир в себе. «Интерес у нас один – инвестиции. Мир перенасыщен деньгами, и эти деньги ищут применения. Какая может быть инвестиция во время конфликта в стране с репрессивной фискальной структурой?», - рассуждает Атаманюк. Он подчеркивает, что речь вряд ли может идти о промышленном производстве, скорее о добыче полезных ископаемых и недр.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскритиковал решение Вашингтона отправить министра транспорта на Крымскую платформу.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о проблемах с организацией власти.