Когда ты выходишь на международную арену, нужно понимать психологию соперника, а, принимая решения, отключать эмоции. Так сказал политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар».

Ведущий сравнивает международную арену с шахматами, а затем объясняет на этом примере важность понимания психологии соперника.

Как он объясняет, нужно поставить себя на место противника, чтобы понять, какие у него планы и намерения. «Это является непременным условием успешной игры в шахматы, к примеру. Игра, в которой необходимо думать стратегически и просчитывать ходы соперника», - подчеркивает Яли. По словам политолога, международный мастер отличает от второразрядного тем, что он просчитывает действия соперника на 6-7 ходов вперед как минимум, а не только на несколько.

Яли отмечает, что геополитика работает аналогично: победа будет за тем, кто просчитал ходы соперника, а не только занял лучшую позицию и взял лучшие «фигуры». «А для этого крайне необходимо знать их психологию, привычки, склонности, слабости и т.д», - замечает он.

Кроме этого, подчеркивает ведущий, важно отключать любые эмоции, когда приходится принимать решения. Чтобы не быть голословным, он приводит пример из тех же шахмат: даже мастер может проиграть новичку однажды, если слишком поспешит с буквально 1-2 ходами.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, как строить вертикаль власти.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о причинах возможных протестов украинцев осенью.