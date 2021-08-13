Политолог Руслан Бизяев высказал в программе «Развилка» с ведущей Любовью Завальнюк свое мнение относительно будущего приезда канцлера Германии в Украину и ее встречи с президентом Зеленским

По словам эксперта, на встрече с Зеленским Меркель будет решать как политические вопросы, так и экономические.

Что касается политики, говорит он, канцлер Германии будет выступать представителем Евросоюза. «И скорее всего скажет, что они понимают о работе британо-американской концепции в Украине, но не нужно сбрасывать Евросоюз со счетов», - рассуждает Бизяев.

Он добавляет, что ЕС тоже имеет инструменты влияния на ситуацию. Тем не менее, политолог отмечает, что Меркель беспокоит ситуация на Донбассе, поскольку вспышка там затронет и Европу. «Европейские элиты опасаются, что взрыв ситуации в Украине будет взрывом против Европы», - констатирует эксперт.

Тем не менее, Бизяев убежден, что больше Меркель интересуют экономические вопросы. «Потому что Германия не имеет геополитических амбиций, а ей интересно, чтобы она оставалась экономическим центром Европы», - объясняет он. Политолог предполагает, что канцлер Германии приедет в Украину с определенными предложениями по экономике, например, как нивелировать запуск «Северного потока-2» для Украины.

Бизяев считает, что Меркель вполне может предложить концепцию газового консорциума Украине, РФ и ЕС. По его мнению, согласно этому плану Германия арендует украинские подземные газовые хранилища и будет добиваться создания консорциума поскорее. Конечная цель, говорит политолог, это прокачка 45 млрд кубов газа ежегодно украинской ГТС до 2024 года.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какой он видит сороковую годовщину независимой Украины.

Также Politeka писала о том, что Охотин назвал приезд Меркель знаковым для Украины событием.