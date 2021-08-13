Кто сегодня претендует на кресло премьер-министра? На этот вопрос ответил экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, добавив, что прежде всего этот кандидат должен показывать реальные результаты.

Как рассказывает Атаманюк, власть сначала напугала население тарифам, затем занялась их регулированием, а потом показала, что она все же есть и что-то решает в этой стране. Как результат, убежден он, тарифы все равно пойдут вверх, а вину переложат на Шмыгаля и место премьера освободится.

Тем не менее, отмечает эксперт, долго премьерское кресло не останется пустым. «Сейчас между тремя финалистами идёт борьба, кто же будет премьер-министром», - констатирует он и добавляет, что речь идет о Любченко, Чернышеве и Кубракове.

Экономист рассказывает об одном из кандидатов: «Есть результат объемов строительства – это важно, потому что если человек строит, а строительство это двигатель прогресса государства, то это нормально», - объясняет он свою позицию на счет Кубракова. Такие люди, считает Атаманюк, нужны в государственном аппарате, поскольку сейчас он абсолютно неэффективен, только проводит пустые реформы и порождает коррупцию.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, зачем был создан СНБО.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, почему в Украину не заходят инвестиции.