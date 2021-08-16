Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал об украинцах и протестах. По его словам, украинцы – сознательный народ, поэтому нам не нужно финансирование, чтобы выйти на протест.

«Надо понимать, что Украина – это не Беларусь и это не Россия. Украинцы: у них есть принципы и все же на сегодняшний день они ещё готовы бороться за всё. У украинцев огромная проблема на Востоке и захвачен Крым. У нас большое количество вопросов, которые беспокоят страну, и украинцы этим живут», - отметил Жорин.

По мнению националиста, украинцы понимают, что не могут капитулировать под давлением иностранных сил, а должны бороться за благополучие страны. По словам Жорина, украинцы не могут пойти на компромисс с РФ, поскольку понимают, что условия России закончатся тогда, когда Россия полностью поглотит Украину.

«Украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер, дух и силы бороться. И поверьте, платить за это ничего никому не придется, кроме тех людей, которые захотят предать эту страну», - сказал Жорин.

По его словам, украинцы способны сами устраивать акции без финансирований, потому что мы сознательный народ, имеющий свои принципы.

Как сообщала Politeka, Жорин сказал о Коротких: Он возглавлял операцию, во время которой спас несколько десятков ребят из «Правого сектора» и ВСУ.

Также Politeka сообщала, что «Нацкорпус» заявил, что дело харьковских ветеранов является политическим преследованием.



