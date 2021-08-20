Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Украине и в Республике Молдова Натача Диас Агилера в программе Руслана Бизяева «Культ личности» заявила, что бывший президент США Дональд Трамп ужесточил блокаду Кубы.

«Самое худшее то, что ужесточение политики Трампом… Были приняты меры во время пандемии. Это в тот момент, когда все страны мира нуждаются в солидарности и нуждаются поддержке. Администрация Трампа за время своего существования ввела против Кубы 240 санкций, которые ужесточили блокаду еще больше», - говорит дипломат.

По ее словам, в настоящее время для Кубы является практически невозможным импорт и экспорт лекарств и всех необходимых инструментов для борьбы с коронавирусом.

Также Агилера отметила, что перед уходом с поста президента Трамп включил Кубу в список стран, которые спонсируют терроризм. Посол подчеркивает, что это мешает Кубе заключать различные сделки, в которых нуждается государство.

«Это является незаконным и нерациональным, потому что Куба всегда помогала всем остальным странам. Блокада является самым основным препятствием для развития экономики страны и развития отношений с другими странами», - утверждает она.

В то же время Агилера заявила, что Кубу поддерживает большинство стран мира. По ее данным, на протяжении многих лет около 180 стран голосовали за снятие блокады. К примеру, в 2020 году 184 страны поддержали Кубу в борьбе против блокады, которую дипломат считает несправедливой и незаконной.

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