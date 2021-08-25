Экономист Юрий Атаманюк в программе «Politeka online» рассказал, что шведским пенсионерам не хватает пенсии в 1.500 евро и они возмущены. По его словам, помимо такой пенсии, пенсионеры в Швеции имеют ещё и бесплатные лекарства.

«А почему возмущены? Потому что они считают: 700 евро продуктовая корзина, 200 евро коммунальные платежи и пенсионеры говорят, что 600 евро в месяц не хватает, чтобы путешествовать и смотреть развлекательные мероприятия и концерты», - отметил Атаманюк.

Эксперт рассказал, что недавно был в Швеции и, по его словам, там нарастает колоссальная проблема: пенсионеры возмущены пенсией в 1.500 евро. Как отметил экономист, помимо пенсии в 1.500 евро шведские пенсионеры имеют ещё бесплатные лекарства по направлению от врача и это ещё с бесплатной медициной.

«Спросили у Густава короля, почему у нас нет, а у них есть, и он сказал, что нам для этого ничего не надо было делать, и даже революцию. Каждая революция отталкивает нас назад», - отметил эксперт.

По словам экономиста, по мнению шведского Короля, Украина могла бы добиться того же самого даже без революций.

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Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему вектор должен быть один у страны.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка, что у нас 4 атомные электростанции, Донбасс наполненный редким дорогим антрацитом.