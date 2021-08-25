Политический публицист Дмитрий Джангиров в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказал мнение о том, мог ли Гитлер отказаться от идеи нападения на Польшу?

«Мы не можем сейчас четко сказать, что, допустим, если бы не было Договора о нападении и тайного пункта, а Гитлер бы не договорился со Сталиным – доходил бы он до конца Польши? Собирался ли он всю Польшу захватывать, или, тогда даже был термин, «Остаточное польское государство»? У него оставалась возможность в любом случае продемонстрировать Советскому Союзу свое нежелание конфликтовать, если бы он оставил часть территории Польши», - говорит он.

Ведущий замечает: Гитлер был готов договориться, но из Британии прилетело указание с ним не договариваться. Отсюда визит Геринга в Лондон, который планировался.

«Реконструируя ситуацию, а думаю, что Гитлеру еще 25 сентября был дан отбой. Это было известно. Ну, слишком большая армия, работала разведка, куча косвенных всегда есть показателей. Мол, выдали сухой паек на три дня, а потом сказали двухдневный вернуть, например, или вернулись на базы. Мы же это понимаем. Тогда был показатель: трехдневный паек, это как триггер, что начинаются большие боевые действия», - отмечает Джангиров.

Он считает, лидеры стран это знали.

«Поляки были на сто процентов уверены в том, что они дойдут до Берлина. Во-первых, они не представляли, что такое Блицкриг. Но в то время все, действительно, плохо себе представляли, что такое танковые клинья. Она не была разработана, эта теория. Хотя, например, в советских теоретических работах есть вещи, которые сегодня кажутся банальными, а тогда… В 30-м году уже писалось, что независимо от морального состояния и подготовки личного состава, который держит оборону против танков, в отсутствие мобильности они не смогут предотвратить танковые прорывы и обходы. Главное – обходы. То есть наткнулись на опорный пункт – ну, обойдут, ничего этот опорный пункт сделать уже не может», - рассуждает Джангиров.

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