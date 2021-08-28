В случае роста цен на электроэнергию химические комбинаты закроются и начнется безработица. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.
Прежде всего эксперт сообщает, что цена на газ выросла уже на 173%, на электроэнергию и коммунальные услуги - на 36%. Все это, говорит он, может закончиться неплатежами и безработицей.
Попутно Атаманюк подробнее останавливается на ситуации с газовыми тарифами: «Сейчас «Нафтогаз» предлагает контракты без доставки по 18 грн, вместо 12 грн, поэтому если с доставкой, то будет до 20 грн».
Рост цены на электроэнергию, замечает он, негативно отразится на работе химических комбинатов, их продукция тоже подорожает и тогда уже вся химическая промышленность «ляжет». «Мы «положим» порядка 6 химических комбинатов, на каждом из которых работает порядка 5 тысяч человек», - предупреждает Атаманюк.
Экономист отмечает, что Украина имеет много конкурентов в этой сфере. В пример он приводит Беларусь с более дешевым сырьем, а также Россию, Китай и Грузию. «Рядом находятся конкуренты», - подчеркивает он.
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Как сообщала Politeka, Попенко объяснил, какие категории населения будут платить за электроэнергию меньше.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.