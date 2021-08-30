Правильное руководство государством очень важно и именно в этом заключается проблема украинской власти. Такое мнение высказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Прежде чем говорить о необходимости правильно управлять страной, экономист приводит простой пример из собственного опыта.

Он рассказывает о двух села в Винницкой области, стартовые возможности которых были абсолютно одинаковыми после развала Советского Союза, а результаты развития - противоположными. Как говорит Атаманюк, одно село имело и хорошие дороги, и коттеджи для работников, и развитое сельское хозяйство, а второе взамен погрязло в хаосе.

Экономист объясняет, что все зависело от руководителей этих сел. «Там руководитель, который хочет жить в своем селе и хочет ходить, чтобы люди говорили ему «спасибо», а в соседнем либо просто бездарь, либо думает, как пограбить и перебраться из села в город», - подчеркивает он.

Далее Атаманюк проводит аналогию между этими селами и постсоветскими государствами: все имели одинаковые стартовые возможности, но по-разному ими воспользовались. По его мнению, из-за неправильного государственного руководства Украина не смогла достичь такого же развития, как Венгрия, Польша или Словакия.

А причину этой ситуации экономист видит в том, что в первые годы независимости к власти пришли люди, которые обманывали вместо того, чтобы развивать государство. Чтобы не быть голословным, Атаманюк напоминает, что 14% украинцев не имеют, что кушать. «А при этом мы рассказываем, что мы мировая житница и кормим 15% населения мира. Это говорит о том, что мы не умеем этим всем управлять», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Атаманюк предупредил о неплатежах и безработице в случае подорожания электроэнергии.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, почему США не инвестируют в украинскую газовую отрасль.