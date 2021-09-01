Каким образом другие государства решают проблему создания рабочих мест? Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает экономический эксперт Юрий Атаманюк.

«В Польше сейчас нет проблемы ранней безработицы и трудоустройства молодёжи. Этого удалось добиться благодаря грамотной налоговой политике. И использование молодой рабочей силы стало одним из факторов всплеска польской экономики. Это просто одна из моделей, которые можно использовать в такой ситуации. Мы тоже так делали, когда у нас была упрощёнка. А, например, в Грузии предприятиям малого, среднего и семейного бизнеса дают трёхлетние налоговые каникулы. Сами грузины говорят, что у них государство таким образом инвестирует в малый и средний бизнес: чтобы было что взять, нужно что-то дать. Овцу сначала нужно накормить, а потом стричь. Но у нас в Украине умеют только стричь», - рассказывает эксперт.

По его словам, в нашей стране господствует совершенно другой подход.

«Как говорится, не давайте дураку стеклянный шар – либо разобьёт, либо потеряет. Так и у нас: если государство не работает, то никакими деньгами решить проблему невозможно. Деньги могут временно снизить социальный накал, пригасить проблему, но не решить. Вот сейчас, например, мы получили в подарок от МВФ 2,7 миллиарда – но нам в сентябре нужно три миллиарда выплачивать по долгам», - говорит Юрий Атаманюк.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил важность правильного управления государством.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Атаманюка, рост цен на электроэнергию может привести к неплатежам и безработице.