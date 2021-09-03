Политолог Вадим Карасёв в своём блоге рассказал, как прошла встрече Байдена и Зеленского. По словам эксперта, США готовы работать с Украиной.

«Встреча Байдена и Зеленского в целом прошла в неплохой атмосфере, я же наблюдаю за физиономией и движениями. Очевидно, для Байдена перевернута страница токсичности Украины, которая для него была во время Порошенко», - отметил Карасёв.

По словам эксперта, тема Украины – вынужденная для Байдена, потому что она имеет точки соприкосновения с интересами и геополитикой США. Как отметил политолог, Байден сказал, что мечтает приехать в Украину, а это, по мнению Карасёва, свидетельство того, что он готов работать с нынешней властью.

«Он готов работать с Зеленским, потому что были сомнения после визита Блинкена и Нуланд. Этим летом украинская власть сделала всё, чтобы развеять все эти сомнения: правильные месседжи, коррекция внешней политики, сдерживание России и Крымская платформа», - подчеркнул Карасёв.

Как отметил эксперт, эти действия задобрили опытного Джо Байдена и теперь он точно готов работать с украинской властью.

Как сообщала Politeka, Карасёв рассказал, почему люди выезжают из Украины.

Также Politeka публиковала слова Карасёва, что обыденная жизнь обычных людей отличается от политической жизни.



