Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал о пользе Северного потока-2 для Германии. По его словам, из-за Северного потока-2 Украина лишилась 5 млрд долларов в год.

«Я думаю, в этом есть четкий подтекст, что закончить именно 23-го, а не 30-го или 20-го августа. Если вентиль будет открыт даже через пару дней, то объявлено будет по согласованию с немецкой стороной, что 23-го», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, то, что открытие Северного потока-2 планируется именно на 23 августа, имеет символический подтекст. Как отметил экономист, немецкая сторона у украинцев забрала транзит газа, на котором Украина зарабатывала 5 млрд долларов ежегодно и стала газовым хабом Европы.

«От них теперь зависит энергетическая безопасность Европы. Обеспечила (Германия, - ред.) энергией все свои предприятия и гарантировала себе промышленный рост. Что дала нам за это? За это нам дали ряд траншей под проценты более высокие, чем находятся в немецких банках», - подчеркнул Атаманюк

Как отметил экономист, помимо этого Германия получила наших лучших работников. По его словам, в Польшу едет на работу тот, кто не нашёл работу в Германии.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что только 1% украинцев считают себя средним классом.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: У нас можно быть фотографом и стать народным депутатом.



