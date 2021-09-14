Украина должна предложить самым крымчанам лучшую жизнь, чтобы вернуть полуостров. Такое мнение высказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге .

По словам Атаманюка, о жизни в Крыму сейчас много мнений и есть разные точки зрения, в частности, некоторые называют полуостров милитаризованной зоной. «Все хорошо или все плохо нигде никогда не может быть. Никто не идеализирует – есть разные взгляды на жизнь», - рассуждает он.

Для возвращения Крыма, говорит эксперт, безусловно должна быть площадка, но это не все. «Колоколом и платформой должна быть Украина и украинский народ для того, чтобы мы были привлекательны для начала для украинцев, которые внутри страны, а потом уже для украинцев, которые на Донбассе и в Крыму, чтобы они мечтали о воссоединении», - объясняет экономист.

По его словам, прежде всего Украина должна навести порядок внутри государства, в частности, найти импульс для процветания, вернуть трудовых мигрантов и показать крымчанам лучшую жизнь. Иначе, предупреждает Атаманюк, к государству и в дальнейшем будут относиться как к разменной карте в большой игре.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что из-за Северного потока-2 Украина потеряла 5 млрд долларов в год .