В своем блоге «Итоги недели» политолог Руслан Бортник сообщил, что параллельно с ужесточением обстрелов на Донбассе происходят выборы в Госдуму РФ, которые в этом году будут проводиться также на территории ОРДЛО.

Он напомнил, что важны эти выборы как минимум по двум причинам. Во-первых, отметил политолог, формируется новый состав Госдумы РФ, который уже приходит с расширенными полномочиями, в частности после конституционной реформы эта Дума будет определять состав правительства, что раньше делал президент РФ.

«Хотя пока это не очень важно, пока есть Путин и Мишустин, но во время транзита власти или смены Путина именно Госдума может выйти, как минимум на некоторое время на первый план в политических процессах РФ. Во-вторых, эти выборы проходят уже не только в Крыму, но выборы в Госдуму РФ в этом раз проходят и на Донбассе», - говорит Бортник.

По словам политолога, есть теория, что выборы на Донбассе проходят потому, что «Единой России» нужны эти голоса, но такую точку зрения он считает абсолютно необоснованной. Он объяснил, что в России голосовать имеют право более 110 млн человек, и даже если придёт половина – 60 млн человек – то 300-500 тысяч жителей Донбасса, которые проголосуют на этих выборах, в лучшем случае составят 1%, а скорее всего – 0,5% голосов.

«Понятно, что 1% или 0,5% голосов, отданные за одну партию, вряд ли определят погоду. Тем более, что, скорее всего, эти голоса будут за разные партии. С электоральной точки зрения, участие граждан Украины, получивших российские паспорта на Донбассе, не имеет особой ценности», - считает Бортник.

Как сообщала Politeka, Загородний отметил, что правительство менять легче, чем проводить досрочные президентские или парламентские выборы.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему Украина не может вернуть себе ОРДЛО военным путём, хотя техническая возможность для этого есть.